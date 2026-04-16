Exposition de peintures Voyage en lumière Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

La Ciotat

Exposition de peintures Voyage en lumière

Du lundi 18 au samedi 23 mai 2026 de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Le vernissage aura lieu le samedi 23 mai à partir de 10h30. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-18

Exposition de peinture réunissant Didier Locicero, Olena Klymenko et Oksana Svizhak. Trois artistes aux univers singuliers entre voyages, lumière et émotions. À découvrir du 18 au 23 mai 2026 à La Ciotat.

L’Office de Tourisme de La Ciotat accueille une exposition de peinture réunissant trois artistes aux univers complémentaires, invitant le public à un véritable voyage artistique.



Olena KLYMENKO



Formée initialement au design à l’Université de l’Industrie Légère de Kiev, je développe depuis 2015 une pratique artistique personnelle autour de la peinture. Je travaille principalement à l’huile, à l’acrylique et à l’aquarelle, en explorant le mouvement, la lumière et l’atmosphère d’un instant.



Mon travail se structure actuellement autour de plusieurs séries le mouvement des skieurs dans les paysages d’hiver, l’atmosphère lumineuse des plages, des natures mortes réalisées sur papier journal — où image et texte dialoguent — ainsi qu’une série consacrée au vélo, symbole de liberté et de mouvement urbain.



Depuis mon arrivée en France en 2022, j’ai réalisé plus de 200 œuvres et participé à plusieurs expositions en France et en Europe. Mes peintures figurent aujourd’hui dans des collections privées dans différents pays.



Oksana SVIZHAK



Elle est née en 1986 à Loutsk, en Ukraine.

Dans sa pratique artistique, elle explore le plein air et la peinture figurative. Son travail aborde les thèmes de la maison et de son enfance, de la nature, de l’environnement et des émotions humaines. Ses œuvres se distinguent par une palette vive et des expérimentations avec les matériaux. Oksana met toujours l’accent sur l’utilisation de la plasticité de la lumière et de la forme. Pour cela, elle recherche de nouveaux moyens d’expression qui transmettent au spectateur des émotions et des impressions. La lumière est essentielle, elle se déplace sur la toile, révèle l’objet, l’image, et remplit les peintures de profondeur et de force.

Elle travaille avec divers médiums tels que la peinture, le levkas et le land art.

Diplômée de l’Académie nationale des beaux-arts et d’architecture (2005-2011), elle a étudié la peinture de chevalet sous la direction du professeur V.I. Gurin à Kyiv.

Membre de l’Union nationale des artistes d’Ukraine. Lauréate du prix d’État M. Deregus (2010).

Elle expose activement depuis 2007 et a participé à de nombreuses expositions et projets culturels en Ukraine, Pologne, Lituanie, Suisse, Italie, France, Chine, États-Unis et Canada. Ses œuvres font partie de collections privées et de musées, notamment le musée Li Ko Jan à Pékin, le musée d’art d’Adjarie à Batoumi (Géorgie), et le musée d’art contemporain Korsaks à Loutsk (Ukraine).

Elle vit et travaille à Kyiv.



Didier LOCICERO



Didier Locicero est diplômé des Beaux-Arts et pratique la peinture ainsi que le dessin depuis plus de cinquante ans. Son travail de plasticien puise son inspiration aussi bien dans ses voyages que dans la culture méditerranéenne, offrant ainsi une vision originale de ces univers. Ses œuvres, parsemées de mots, de signes et de symboles parfois déchiffrables, parfois issus d’un répertoire personnel créent un espace poétique propice à l’introspection et à l’évasion intérieure.

Partisan du dessin réalisé sur le vif, Didier Locicero a réalisé de nombreux carnets de voyage ainsi que des carnets de jazz, témoignant de son engagement pour l’observation directe et l’exploration artistique du monde qui l’entoure.

Version simplifiée

Didier Locicero, diplômé des Beaux-Arts, peint et dessine depuis plus de cinquante ans. Son art, inspiré par ses voyages et la culture méditerranéenne, mêle mots, signes et symboles pour inviter à l’introspection. Il privilégie le dessin sur le vif et a réalisé de nombreux carnets de voyage et de jazz, illustrant son engagement pour l’observation directe.





Cette exposition propose une rencontre entre trois regards artistiques, offrant au visiteur une expérience riche en émotions et en découvertes. .

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com

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English :

An art exhibition featuring Didier Locicero, Olena Klymenko and Oksana Svizhak. Three artists with distinctive styles, exploring themes of travel, light and emotion. On display from 18 to 23 May 2026 in La Ciotat.

L’événement Exposition de peintures Voyage en lumière La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de La Ciotat