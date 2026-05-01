La Fête de la Nature à La Ciotat Route des Crêtes La Ciotat
La Fête de la Nature à La Ciotat Route des Crêtes La Ciotat samedi 23 mai 2026.
La Ciotat
La Fête de la Nature à La Ciotat
Samedi 23 mai 2026 de 9h30 à 16h30. Route des Crêtes Coeur d’Honoré La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
L’association Les Jardins de L’Espérance organise une journée d’exploration à l’occasion de la 20ème édition de Fête de la Nature
Les Jardins de l’Espérance proposent à La Ciotat une journée immersive à la découverte de l’espace naturel du Cœur d’Honoré. Ce site exceptionnel abrite une biodiversité remarquable ainsi que de nombreux murs en pierres sèches, témoins d’un riche passé agricole, actuellement en cours de restauration.
Cette journée sera l’occasion de mieux comprendre l’impact des espèces végétales exotiques envahissantes sur l’équilibre fragile de la flore locale et des pollinisateurs. Les participants pourront également s’impliquer concrètement en prenant part à un chantier encadré d’arrachage d’oponces (figuiers de Barbarie).
Programme
Notre rencontre débutera par une immersion au cœur des richesses patrimoniales du site, où nous prendrons le temps d’admirer la beauté des panoramas environnants. Ce sera l’occasion de mieux comprendre l’impact des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sur l’équilibre fragile de notre flore locale et des pollinisateurs.
Nous passerons ensuite à l’action avec un chantier participatif d’arrachage d’oponces. C’est un geste simple et utile pour redonner de l’espace à la végétation endémique au site. À la mi-journée, nous partagerons un pique-nique convivial sur place un moment privilégié pour échanger et reprendre des forces ensemble. Motivés par cette dynamique collective en faveur de la biodiversité, nous poursuivrons notre chantier l’après-midi pour finaliser le nettoyage de la zone et profiter encore un peu de ce cadre magnifique !
Matériel à prévoir
Chaussures de randonnée
Pantalon long
Gants de jardinage
Protections solaires
Sac à dos
Gourde
Pique-nique zéro déchets. .
Route des Crêtes Coeur d’Honoré La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 57 42 86 fabienne.aladern@jardinesperance.org
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English :
The association Les Jardins de l’Espérance is organizing a day of exploration to mark the 20th edition of the Nature Festival.
L’événement La Fête de la Nature à La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de La Ciotat
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