La Fête des Sports et du Nautisme Espace des Capucins La Ciotat
La Fête des Sports et du Nautisme Espace des Capucins La Ciotat dimanche 7 juin 2026.
La Ciotat
La Fête des Sports et du Nautisme
Dimanche 7 juin 2026 de 10h à 18h. Espace des Capucins Avenue du Président Wilson La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Dans le cadre de la 11ème édition de la fête des sports et du nautisme, une cinquantaine d’activités sur terre et en mer proposées par de nombreuses associations sportives locales seront à votre disposition.
Un village sera aménagé sur l’espace des Capucins (plage, aire sablée et promenade).
De nombreuses démonstrations seront proposées et vous pourrez pratiquer les activités sur place, toute la journée de 10h à 18h.
Il y en aura pour tous les goûts !
Sur l’eau aviron, sentier sous-marin, surf, aquagym, kayak, paddle..
Sur terre escalade, tir à l’arc, boxe française, football, athlétisme, cross training, judo, taekwondo, beach soccer, beach rugby, beach volley, beach padel, randonnée vélo, self défense, renforcement musculaire, zumba, pilates..
Les activités sur scène seront les suivantes
10h Ouverture du village
10h10 Pilates
10h30 Démonstration de twirling bâton
10h45 Démonstration de boxe française
11h Zumba
11h20 Démonstration art du cirque
12h Rendez-vous dans l’eau Aquagym
12h15 Remise des prix du concours de dessins (sessions du matin)
Pause déjeuner
13h30 Rendez-vous dans l’eau Aquagym
14h Zumba
14h30 Démonstration de boxe française
15h Démonstration de twirling bâton
15h30 Démonstration art du cirque
16h Challenge Cross Training
16h30: Rendez-vous dans l’eau Aquagym
17h Remise des prix du concours de dessins (sessions de l’après-midi)
Les dons récoltés au cours de cette journée, durant laquelle les activités seront gratuites, seront entièrement reversés à la société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
Cette fête représente une belle vitrine pour montrer le savoir-faire des associations et bénévoles.
C’est un moment convivial pour tous ! La journée sera ponctuée de surprises, des quizz, un concours de dessin, avec des cadeaux à la clé ! .
Espace des Capucins Avenue du Président Wilson La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 88 48
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English :
As part of the 11th edition of the Sports and Water Sports Festival, around fifty activities on land and at sea, organised by a wide range of local sports clubs, will be available for you to enjoy.
L’événement La Fête des Sports et du Nautisme La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de La Ciotat
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