Séance de dédicace et rencontre avec M Christian GAUTHIER auteur du livre De l’ombre à la lumière à La Ciotat Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat
Séance de dédicace et rencontre avec M Christian GAUTHIER auteur du livre De l’ombre à la lumière à La Ciotat Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat samedi 30 mai 2026.
La Ciotat
Séance de dédicace et rencontre avec M Christian GAUTHIER auteur du livre De l’ombre à la lumière à La Ciotat
Samedi 30 mai 2026 de 10h à 13h et de 14h à 17h. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rencontre et dédicace avec Christian Gauthier à l’Office de Tourisme de La Ciotat. Découvrez son roman De l’ombre à la lumière à La Ciotat , une plongée intense au cœur de soi. Échangez avec l’auteur lors d’une journée inspirante et lumineuse.
L’Office de Tourisme de La Ciotat accueille Christian Gauthier pour une journée exceptionnelle de rencontre et de dédicace autour de son dernier roman De l’ombre à la lumière .
De l’ombre à la Lumière à La Ciotat
Vous savez ce moment où, malgré les apparences, quelque chose en vous se fissure ?
Clara règne, mais à l’intérieur, tout vacille.
Lucie a quitté ses certitudes sans réussir à quitter sa douleur.
Adrien vit avec une injustice qui l’a brisé.
Romuald s’est retiré du monde pour ne plus affronter le sien.
Une invitation mystérieuse les conduit le même jour à La Ciotat. Un lieu de lumière. Un lieu ou l’on ne peut plus mentir.
Face à un mentor énigmatique, chacun devra descendre au cœur de son ombre L’orgueil, la colère, la culpabilité.
Un lieu ou l’on ne peut plus mentir.
Le pouvoir destructeur de l’égo. Rien ne sera épargné, car rien ne peut renaitre sans vérité.
Ce roman est une traversée, une plongée dans ce que nous fuyons.
Une rencontre avec ce que nous pouvons devenir. Et si l’ombre n’était pas la fin, mais le passage ?
Lorsque la dernière page se referme, quelque chose en vous continuera de bouger
Par l’auteur de Écoute moi et le défi de vivre
Auteur Christian Gauthier
www.conseilcoachinghypnose.com
Éditeur L.O.L
Prix de vente public 18€ .
Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com
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English :
Meet and greet with Christian Gauthier at the La Ciotat Tourist Office. Discover his novel From Shadow to Light in La Ciotat, an intense journey into the depths of the self. Chat with the author during an inspiring and uplifting day.
L’événement Séance de dédicace et rencontre avec M Christian GAUTHIER auteur du livre De l’ombre à la lumière à La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de La Ciotat
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