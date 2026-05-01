Festival Le Cri du Court Cinéma Eden-Théâtre La Ciotat

La Ciotat

Festival Le Cri du Court

Du mercredi 20 au dimanche 24 mai 2026. Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-20

Le festival Le Cri du Court s’engage à promouvoir l’art du court-métrage en lui offrant une vitrine unique dans la ville de La Ciotat.

À travers une sélection minutieuse de films primés lors de prestigieuses cérémonies et festivals internationaux pendant l’année écoulée, nous mettons en lumière le talent et la diversité des réalisateurs du monde entier. Cette initiative vise à célébrer la créativité et l’innovation dans le domaine du court-métrage, offrant ainsi aux cinéphiles une expérience riche en émotions et en découvertes.



La cérémonie d’ouverture aura lieu le mercredi 20 mai à 20h, après un apéritif à 18h30, avec une présentation des membres du jury.



Les jurys verront 8 séances compétitives

un jury pro composé de Medhi Nebbou, Elodie Namer, Yann Maritaud, Marie Ducret

un jury jeune composé de 6 lycéens de La Ciotat

un jury du collectif La Réplique composé de Marie Daguerre, Simon Gillet, Pauline Boireau



La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 24 mai à 20h avec la remise des prix et la projection du palmarès



Prix

Le public vote pour donner son prix du public

Jury pro donne 3 prix couronne d’or, couronne d’argent, couronne de bronze

Jury jeune remet son prix

Le jury Réplique décerne les prix d’interprétation féminine et masculine

Les enfants de 6 à 9 ans pour la séance enfant donnent leur prix le prix Le Court de Récré

Les scolaires vont voter à chacune de leur séance maternelle, élémentaire, collège et lycée et un prix sera rendu pour chaque catégorie.





Les séances enfants et scolaires

Une séance compétitive pour chaque niveau maternelles, élémentaires, collèges et lycées sont organisées en amont et pendant le festival.

La séance pour les 6-9 ans avec un atelier créatif offert aux petits dans la cour du cinéma Éden Théâtre le dimanche 18 à 10h.

Le dimanche 18 à 10h, les enfants âgés de 6 à 9 ans sont attendus à une séance spécialement conçue pour eux dans la cour ensoleillée du cinéma Éden Théâtre. Ce moment magique sera agrémenté d’un atelier créatif offert, où les petits pourront créer encadrés par une animatrice tout en se préparant à une aventure cinématographique excitante et adaptée à leur âge.

Cette expérience immersive leur permettra de plonger dans des mondes fantastiques et de vivre des histoires captivantes, tout en partageant des instants de joie et de découverte avec d’autres enfants.



Apéritifs musicaux

Il y aura tous les soirs entre 18h30 et 20h un apéritif musical, dans la cour de l’Éden Théâtre, où les spectateurs pourront se détendre en buvant un verre et en écoutant de la musique entre deux séances ! .

Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 01 02 39 38 info@lecriducourt.com

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English :

The Le Cri du Court festival is committed to promoting the art of short film by offering it a unique showcase in the town of La Ciotat.

L’événement Festival Le Cri du Court La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de La Ciotat