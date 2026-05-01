Cinéma Plein Air Le Sens de la Fête Boulomanes Ciotadens La Ciotat

La Ciotat

Cinéma Plein Air Le Sens de la Fête

Samedi 30 mai 2026 de 22h à 0h.

Horaire début séance à 22h. Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez assister à la séance gratuite (sur réservation) de cinéma en plein air de l’association La Ciotat Culture dans un lieu emblématique de La Ciotat, les Boulomanes Ciotadens, avec la projection du film Le Sens de la Fête.

La Ciotat Culture organise la cinquième édition de la Fête de la Culture aux Boulomanes Ciotadens, un lieu emblématique de la ville chargé d’histoire et de convivialité. Ce merveilleux événement, placé sous le signe du partage et de la découverte, se déroulera sur deux jours riches en animations, rencontres et moments artistiques.



À cette occasion, une projection de cinéma en plein air viendra clôturer la journée du samedi dans une ambiance chaleureuse et festive, sous les étoiles.



Vous aurez la chance de découvrir ou redécouvrir Le Sens de la Fête, une comédie réalisée par Éric Toledano et Olivier Nakache, qui a su séduire un large public par son humour et son regard tendre sur les coulisses de l’événementiel.



Synopsis

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisé des centaines, et aujourd’hui c’est un mariage prestigieux dans un château du XVIIe siècle qu’il doit orchestrer. Mais rien ne se passe comme prévu serveurs imprévisibles, imprévus en cascade et invités exigeants viennent perturber cette soirée qui devait être parfaite. Entre tensions et moments de grâce, chacun devra trouver sa place pour que la fête reste inoubliable.



N’oubliez pas votre plaid et votre réservation ! .

Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come attend the free outdoor cinema screening (by reservation) organized by the La Ciotat Culture association, held at one of La Ciotat’s iconic venues, Les Boulomanes Ciotadens, featuring the film Le Sens de la Fête.

L’événement Cinéma Plein Air Le Sens de la Fête La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de La Ciotat