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Fête de la Culture Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat

Fête de la Culture Cercle des Boulomanes Ciotadens La Ciotat samedi 30 mai 2026.

Lieu : Cercle des Boulomanes Ciotadens

Adresse : 70 avenue Jean-Baptiste Long

Ville : 13600 La Ciotat

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

La Ciotat

Fête de la Culture

Samedi 30 mai 2026 de 12h à 0h.

Dimanche 31 mai 2026 de 15h à 18h. Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 12:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31

Cette nouvelle édition offrira au public un accès à tous les genres artistiques.
La fête de la culture devenue un des événements majeurs de la culture populaire de La Ciotat va présenter des artistes, des troupes locales ou régionales couvrant tous les domaines de la scène vivante..

Au programme

Samedi 30 mai

12h menu grand aïoli (réservation en ligne)
14h poésie adultes et enfants
14h45 défilé dansant flamenco
15h15 flash mob
15h30 concert du trio Camissa pop rock années 80
16h30 théâtre Les Jumoristes
17h théâtre atelier Le Ciotel Yann Le Corre
17h45 bastide Marin révélation
18h Chlorockine concert rock
18h45 école de chant E V I
19h30 cabaret Julie Les Marquises
20h15 chants italiens piano Fiona Di Maria
21h concert jazz quartet Agnès Maillard
22h ciné en plein air film Sens de la Fête

A tout moment poésie Frédéric Ganga, Francine, poésie érotique Daniela, clowns Les Alliés Nez, Christiane astro & tarot, escrime de théâtre, grand aïoli, pizza, crêpes..


Dimanche 31 mai

15h-18h Loto   .

Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27  contact@laciotatculture.com

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English :

This new edition will offer the public access to all artistic genres.

L’événement Fête de la Culture La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de La Ciotat

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