La Ciotat

Fête de la Culture

Samedi 30 mai 2026 de 12h à 0h.

Dimanche 31 mai 2026 de 15h à 18h. Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Cette nouvelle édition offrira au public un accès à tous les genres artistiques.

La fête de la culture devenue un des événements majeurs de la culture populaire de La Ciotat va présenter des artistes, des troupes locales ou régionales couvrant tous les domaines de la scène vivante..



Au programme



Samedi 30 mai



12h menu grand aïoli (réservation en ligne)

14h poésie adultes et enfants

14h45 défilé dansant flamenco

15h15 flash mob

15h30 concert du trio Camissa pop rock années 80

16h30 théâtre Les Jumoristes

17h théâtre atelier Le Ciotel Yann Le Corre

17h45 bastide Marin révélation

18h Chlorockine concert rock

18h45 école de chant E V I

19h30 cabaret Julie Les Marquises

20h15 chants italiens piano Fiona Di Maria

21h concert jazz quartet Agnès Maillard

22h ciné en plein air film Sens de la Fête



A tout moment poésie Frédéric Ganga, Francine, poésie érotique Daniela, clowns Les Alliés Nez, Christiane astro & tarot, escrime de théâtre, grand aïoli, pizza, crêpes..





Dimanche 31 mai



15h-18h Loto .

Cercle des Boulomanes Ciotadens 70 avenue Jean-Baptiste Long La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.com

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English :

This new edition will offer the public access to all artistic genres.

L’événement Fête de la Culture La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de La Ciotat