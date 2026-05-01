Concert caritatif de la chorale Vocaliz Salle Paul Eluard La Ciotat

La Ciotat

Concert caritatif de la chorale Vocaliz

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Place à l’émotion et à la solidarité avec le concert de la chorale Vocaliz au profit de la Croix-Rouge française. Une soirée musicale généreuse et conviviale portée par les voix ciotadennes.

Les voix ciotadennes de la chorale Vocaliz s’unissent pour offrir une soirée musicale placée sous le signe de l’émotion, du partage et de la solidarité.

À travers un répertoire varié et fédérateur, les choristes inviteront le public à vivre un moment chaleureux et convivial, accessible à tous les amoureux de musique et de belles initiatives humaines.

Ce concert caritatif organisé au profit de la Croix-Rouge française permettra de soutenir concrètement des actions locales en faveur de l’entraide et de la solidarité.

La soirée se prolongera dans une ambiance simple et conviviale grâce à une petite restauration proposée sur place, pour partager ensemble un beau moment de générosité et de musique. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 73 45 65 Ul.laciotat@croix-rouge.fr

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English :

Make way for emotion and solidarity with the Vocaliz choir concert in aid of the French Red Cross. A generous and convivial evening of music, brought to life by the voices of La Ciotat.

L’événement Concert caritatif de la chorale Vocaliz La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de La Ciotat