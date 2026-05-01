Nettoyons le Sud Centre Social de l’Abeille La Ciotat

La Ciotat

Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026 de 9h à 13h. Centre Social de l’Abeille 6 avenue de l’abeille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Envie de participer à une action citoyenne pour protéger notre belle région ? Les inscriptions sont ouvertes pour rejoindre la plus grande opération de ramassage de déchets de notre territoire !

En 2025, plus de 25 000 bénévoles se sont engagés dans toute la région pour ramasser les déchets dans les espaces naturels, les villes, les bords de routes et sur le littoral.



Avec 100 tonnes de déchets collectées dans 400 points de ramassage, cette troisième édition a battu un record de participation et confirmé l’importance de notre engagement à tous pour préserver notre territoire.



En 2026, l’objectif est clair continuer à amplifier cette mobilisation collective et sensibiliser toujours plus largement aux enjeux environnementaux.



Parce que les défis se relèvent ensemble, agissons pour notre cadre de vie. Chaque geste compte !



Nous vous attendons nombreux pour cette 4ème édition !



La ville de la Ciotat en partenariat avec Le CPIE Atelier Bleu Côte Provençal vous invite à y participer le Samedi 30 Mai 2026 de 9h à 13h selon le parcours suivant

-> Ramassage sur 2 km au départ du Centre Social de l’Abeille, par la voie douce jusqu’à l’Esplanade Langlois. Accueil Café avec la Brigade Bleue et la Ville de La Ciotat !



Petits et grands sont les bienvenus !



Pensez également à ramener votre propre matériel dans la mesure du possible (gants, pinces si vous en avez..). .

Centre Social de l’Abeille 6 avenue de l’abeille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to take part in a civic action to protect our beautiful region? Sign up now to join the biggest litter-picking operation in our region!

L’événement Nettoyons le Sud La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de La Ciotat