Spectacle comique Vipères sur le Grill Maison Ritt Salle Molière La Ciotat

Spectacle comique Vipères sur le Grill

Vendredi 27 mars 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Cette comédie de Jean-Louis Châles est proposée par la compagnie théâtrale Un bout de chemin.

Une comédie fantasque et rythmée !

Quatre cousines éloignées se retrouvent dans une villa sur la Côte d’Azur pour toucher l’héritage d’un vieil oncle. Mais leur oncle, facétieux ou pervers, a inscrit dans ce testament une clause surprenante. Les masques tombent, chaque dame dévoile la vipère qui sommeille en elle. .

Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

English :

This comedy by Jean-Louis Châles is presented by the theatre company Un bout de chemin.

A whimsical and fast-paced comedy!

