Spectacle comique Vipères sur le Grill Maison Ritt Salle Molière La Ciotat

Vendredi 27 mars 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône
Cette comédie de Jean-Louis Châles est proposée par la compagnie théâtrale Un bout de chemin.
Une comédie fantasque et rythmée !
Quatre cousines éloignées se retrouvent dans une villa sur la Côte d’Azur pour toucher l’héritage d’un vieil oncle. Mais leur oncle, facétieux ou pervers, a inscrit dans ce testament une clause surprenante. Les masques tombent, chaque dame dévoile la vipère qui sommeille en elle. .
Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com
English :
This comedy by Jean-Louis Châles is presented by the theatre company Un bout de chemin.
A whimsical and fast-paced comedy!
