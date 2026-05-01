Exploration des trésors naturels dans la laisse de mer et de la posidonie sur la plage du Grand Mugel Poste de secours de la plage du Grand Mugel La Ciotat

La Ciotat

Exploration des trésors naturels dans la laisse de mer et de la posidonie sur la plage du Grand Mugel

Mercredi 27 mai 2026 de 10h à 12h. Poste de secours de la plage du Grand Mugel Chemin de la Calanque du Mugel La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27

La mer dépose sur la plage bien plus que du sable… Venez explorer les trésors naturels parfois surprenants que l’on trouve dans la laisse de mer os de seiche, œufs de raie, éponges, oursins et bien d’autres curiosités.Familles

Vous partirez également à la rencontre de la posidonie, cette plante emblématique de la Méditerranée qui abrite une incroyable biodiversité sous l’eau et protège nos plages de l’érosion.



Jeux, petites expériences et boîte à trésors rythmeront cette exploration ludique pour les petits comme pour les grands curieux.



Cette animation, proposée par la ville de La Ciotat et mise en œuvre par l’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale avec le soutien de la fondation CONCRETE, est prioritairement destinée aux Ciotaden.ne.s. .

Poste de secours de la plage du Grand Mugel Chemin de la Calanque du Mugel La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 07 67 atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr

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English :

The sea washes up much more than just sand on the beach… Come and explore the natural treasures some of them quite surprising that can be found in the intertidal zone: cuttlefish bones, skate eggs, sponges, sea urchins and many other curiosities.

L’événement Exploration des trésors naturels dans la laisse de mer et de la posidonie sur la plage du Grand Mugel La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de La Ciotat