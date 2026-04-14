Soirée Jazz Brésilien concert et film Salle Paul Eluard La Ciotat

La Ciotat

Soirée Jazz Brésilien concert et film

Vendredi 5 juin 2026 de 19h à 22h50. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 22:50:00

Date(s) :

2026-06-05

Dans le cadre de ses concerts Jazz Sur La Baie à La Ciotat, l’association Artessimo propose un événement spécial avec une soirée jazz brésilien.

Cette grande soirée se déroulera en trois parties



19h Sextet Carioca De Coeur (première partie)

20h Entracte

20h30 Sextet Carioca De Cœur (seconde partie)

21h30 Entracte

21h45 Saravah projection du film réalisé par le célèbre compositeur Pierre Barouh

22h50 Fin



Carioca De Coeur 6Tet des vibrations aux rythmes brésiliens



Les six artistes du groupe Carioca de Cœur nous feront partager, avec générosité et joie, l’essence de la musique brésilienne à la fois chaleureuse, subtile et si vibrante. Cette formation nous embarquera pour un voyage musical en terre brésilienne, à la fois suave, riche en harmonies et joyeusement rythmé.



Les grands standards, mais aussi des perles musicales plus rares, raviront les fans de cette musique éternellement vivante. Les plus grandes figures emblématiques de cette époque et ceux de la musique populaire brésilienne seront au rendez-vous Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto, Toquinho, Rosa Passos, Jõao Bosco, Marcos Valle et bien d’autres. D’autres petites surprises pourront s’infiltrer dans ce répertoire ! Saravah !



Avis aux danseurs.. la chanteuse Eliane Di Natali nous entraînera aux rythmes de la bossa nova et de la samba avec sa voix timbrée, suave et expressive, bien portée par les accords ciselés du guitariste Théo Yepez, la flûte en contrechant de Swann Bonnet, le piano rythmé de Christophe Mullié et la rythmique basse batterie à la fois souple et vibrante de Bruno Césaroni et Jean-Pierre Malet. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 20 52 21 info@jazzsurlabaie.com

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English :

As part of its Jazz Sur La Baie concert series in La Ciotat, the Artessimo association is hosting a special event featuring an evening of Brazilian jazz.

L’événement Soirée Jazz Brésilien concert et film La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de La Ciotat