Soirée Jazz Brésilien concert et film Salle Paul Eluard La Ciotat
Soirée Jazz Brésilien concert et film Salle Paul Eluard La Ciotat vendredi 5 juin 2026.
La Ciotat
Soirée Jazz Brésilien concert et film
Vendredi 5 juin 2026 de 19h à 22h50. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 22:50:00
Date(s) :
2026-06-05
Dans le cadre de ses concerts Jazz Sur La Baie à La Ciotat, l’association Artessimo propose un événement spécial avec une soirée jazz brésilien.
Cette grande soirée se déroulera en trois parties
19h Sextet Carioca De Coeur (première partie)
20h Entracte
20h30 Sextet Carioca De Cœur (seconde partie)
21h30 Entracte
21h45 Saravah projection du film réalisé par le célèbre compositeur Pierre Barouh
22h50 Fin
Carioca De Coeur 6Tet des vibrations aux rythmes brésiliens
Les six artistes du groupe Carioca de Cœur nous feront partager, avec générosité et joie, l’essence de la musique brésilienne à la fois chaleureuse, subtile et si vibrante. Cette formation nous embarquera pour un voyage musical en terre brésilienne, à la fois suave, riche en harmonies et joyeusement rythmé.
Les grands standards, mais aussi des perles musicales plus rares, raviront les fans de cette musique éternellement vivante. Les plus grandes figures emblématiques de cette époque et ceux de la musique populaire brésilienne seront au rendez-vous Antônio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto, Toquinho, Rosa Passos, Jõao Bosco, Marcos Valle et bien d’autres. D’autres petites surprises pourront s’infiltrer dans ce répertoire ! Saravah !
Avis aux danseurs.. la chanteuse Eliane Di Natali nous entraînera aux rythmes de la bossa nova et de la samba avec sa voix timbrée, suave et expressive, bien portée par les accords ciselés du guitariste Théo Yepez, la flûte en contrechant de Swann Bonnet, le piano rythmé de Christophe Mullié et la rythmique basse batterie à la fois souple et vibrante de Bruno Césaroni et Jean-Pierre Malet. .
Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 20 52 21 info@jazzsurlabaie.com
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English :
As part of its Jazz Sur La Baie concert series in La Ciotat, the Artessimo association is hosting a special event featuring an evening of Brazilian jazz.
L’événement Soirée Jazz Brésilien concert et film La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme de La Ciotat
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