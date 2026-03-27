Concert Requiem de Giuseppe Verdi Salle Paul Eluard La Ciotat

La Ciotat

Concert Requiem de Giuseppe Verdi

Dimanche 7 juin 2026 de 16h à 18h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le chœur philharmonique de Martigues, l’ensemble vocal Philharmonia et la chorale Citharista ont le plaisir de donner ce concert exceptionnel à la salle Paul Eluard.

Ce projet musical d’envergure est le fruit d’une collaboration entre trois chœurs, réunis pour offrir au public une œuvre chorale et orchestrale majeure du répertoire.

Composé par le célèbre musicien en 1874, ce Requiem emprunte la force dramatique et l’intensité émotionnelle de l’opéra.



Sur scène, les 200 artistes seront accompagnés par quatre solistes et les soixante musiciens de l’orchestre Symphonia 13, et placés sous la direction du chef Jean-Claude Latil.



Venez écouter cette œuvre magnifique, vous ne serez pas déçus ! .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 02 12 88 48 choeurdemartigues@orange.fr

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English :

The Martigues Philharmonic Choir, the Philharmonia vocal ensemble and the Citharista choir are delighted to present this special concert at the Salle Paul Eluard.

L’événement Concert Requiem de Giuseppe Verdi La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de La Ciotat