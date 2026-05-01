3ème édition Les Yeux du Coeur La Ciotat

La Ciotat

3ème édition Les Yeux du Coeur

Samedi 23 mai 2026 de 14h à 21h. Place Evariste Gras La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La 3e édition de Les yeux du cœur anime La Ciotat avec concerts, ateliers, défilé inclusif et kermesse festive. Un événement gratuit, chaleureux et engagé pour célébrer la différence en plein cœur de ville.

À l’occasion de ses 5 ans, l’association L’Air des Rêves vous donne rendez-vous pour la 3e édition de Les yeux du cœur , un événement festif, inclusif et profondément humain au cœur de La Ciotat, place Évariste Gras.



De 13h30 à 21h, petits et grands sont invités à partager une journée riche en émotions et en découvertes. Au programme une kermesse agrandie pour s’amuser en famille, des ateliers immersifs et parcours de sensibilisation autour du handicap, ainsi qu’une exposition évolutive intitulée La Différence est une chance .



Côté scène, laissez-vous porter par une ambiance musicale éclectique avec concerts (du hip-hop au rock) et intermèdes rythmés de batucada et percussions. Un défilé inclusif, en partenariat avec les commerçants du centre-ville, viendra célébrer la diversité avec énergie et bienveillance.



Sans oublier une surprise finale festive pour clôturer la journée !



Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place pour soutenir l’association.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour changer le regard sur le handicap, dans la joie et le partage. .

Place Evariste Gras La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 32 09 36 lairdesreves@gmail.com

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English :

The 3rd edition of “Eyes of the Heart” brings La Ciotat to life with concerts, workshops, an inclusive fashion show and a festive fair. A free, vibrant event celebrating diversity and inclusion in the city center.

L’événement 3ème édition Les Yeux du Coeur La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de La Ciotat