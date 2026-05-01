Nuit Européenne des Musées Chapelle Sainte-Anne La Ciotat
Nuit Européenne des Musées Chapelle Sainte-Anne La Ciotat samedi 23 mai 2026.
La Ciotat
Nuit Européenne des Musées
Samedi 23 mai 2026 de 18h à 23h. Chapelle Sainte-Anne 4, Place Esquiros La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La Nuit Européenne des Musées à la Micro-Folie vous invite à une soirée immersive entre quiz, projections d’œuvres et réalité virtuelle. Une expérience artistique ludique et sensorielle à vivre en famille ou entre amis.
À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, la Micro-Folie vous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte et de l’émotion artistique.
Plongez dans l’univers fascinant de l’art à travers un programme riche et accessible à tous. Débutez la soirée avec un quiz d’histoire de l’art pour tester vos connaissances de manière ludique et interactive.
Laissez-vous ensuite porter par une projection continue d’œuvres, où les chefs-d’œuvre prennent vie dans une ambiance nocturne unique, propice à la contemplation et à l’évasion.
Pour une immersion totale, explorez également la réalité virtuelle en accès libre (à partir de 13 ans) et vivez l’art autrement, au cœur d’expériences à 360° surprenantes et captivantes.
Une soirée culturelle originale, entre innovation et émerveillement, à partager sans modération. .
Chapelle Sainte-Anne 4, Place Esquiros La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 65 63 91 48 microfolie@mairie-laciotat.fr
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English :
The European Night of Museums at Micro-Folie invites you to an immersive evening with an art quiz, artwork screenings and virtual reality. A fun and sensory cultural experience for all ages.
L’événement Nuit Européenne des Musées La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de La Ciotat
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