Exposition de photographies L’utopiste cyclable par Maxime ARMAGNAN Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

La Ciotat

Exposition de photographies L’utopiste cyclable par Maxime ARMAGNAN

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026 le vendredi et dimanche de 10h à 17h. Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Du 8 au 10 mai 2026, l’Office de Tourisme de La Ciotat accueille “L’Utopiste Cyclable”, une exposition photographique proposée par Maxime Armagnan, consacrée à la mobilité à vélo dans la métropole Aix-Marseille-Provence.

Une exposition itinérante au cœur du territoire



Inscrite dans une dynamique métropolitaine, cette exposition fera escale dans plusieurs villes Martigues, Aix-en-Provence, Aubagne, Cassis, Marseille (en Gare de Marseille-Saint-Charles) et, avec la participation de la ville, à La Ciotat.

Cette itinérance permet de créer un véritable lien entre les communes autour d’un enjeu commun repenser les mobilités à l’échelle du territoire.



Un travail photographique sensible et immersif



Fruit de 18 mois de travail documentaire, “L’Utopiste Cyclable” propose une série de photographies mêlant portraits et scènes de vie. À travers son regard, Maxime Armagnan met en lumière les réalités de la pratique du vélo dans la métropole contraintes du quotidien, usages en mutation, mais aussi engagements individuels et collectifs.



Entre enjeux contemporains et vision d’avenir



Au-delà du témoignage, l’exposition porte une dimension profondément humaine et poétique. Elle esquisse une vision optimiste de la mobilité douce, où le vélo devient un symbole de transition, de liberté et de réappropriation de l’espace urbain.



Un projet collectif et fédérateur



Cet événement s’inscrit dans une dynamique partenariale forte, réunissant de nombreux acteurs engagés dans les mobilités durables, dont RAMDAM (regroupement de 15 associations), l’entreprise MULI Cycles, le réseau Mai à Vélo ainsi que Gare & Connexions, en charge de la programmation culturelle en gare Saint-Charles.

Ce réseau contribue à donner une résonance particulière à l’exposition et à valoriser La Ciotat au sein d’un écosystème dynamique et engagé. .

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 8 to 10 May 2026, La Ciotat Tourist Office is hosting “L’Utopiste Cyclable”, a photography exhibition curated by Maxime Armagnan, dedicated to cycling in the Aix-Marseille-Provence metropolitan area.

L’événement Exposition de photographies L’utopiste cyclable par Maxime ARMAGNAN La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de La Ciotat