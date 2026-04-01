Opération de nettoyage Calanques Propres La Ciotat

La Ciotat

Opération de nettoyage Calanques Propres

Samedi 25 avril 2026 à partir de 9h30. Calanque du Mugel et Calanque de Figuerolles La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Calanques Propres est une opération de nettoyage d’envergure et de caractérisation des déchets ramassés entre la Côte Bleue et La Ciotat et vers l’intérieur des terres (Huveaune et Aygalades), sur plus de 39 zones.

Coordonnée par l’association MerTerre, l’événement, mobilise citoyens, associations, collectivités et entreprises pour lutter contre les déchets sauvages, la pollution plastique et préserver les calanques et la biodiversité marine.



Créée dans les années 1990, l’opération s’appuie aujourd’hui sur l’expertise scientifique de la plateforme Zéro Déchet Sauvage/ReMed, la plateforme méditerranéenne de Zéro Déchet Sauvage. Les déchets collectés sont triés, caractérisés et analysés afin d’identifier leurs sources et de renforcer les actions de prévention des déchets à la source.



Calanques Propres combine ainsi mobilisation citoyenne, collecte de données environnementales et protection pour agir durablement contre la pollution.



A La Ciotat, la 23ème édition de l’opération Calanques Propres aura lieu dans la calanque du Mugel et la calanque de Figuerolles.



Programme



Calanque du Mugel

L’Atelier Bleu CPIE Côte Provençale s’investit depuis plusieurs années dans cette vaste opération de nettoyage de notre territoire initiée par l’association MerTerre.

Cet événement aura lieu autour des calanques du grand et du petit Mugel et s’adresse à tous ceux et celles qui souhaitent participer (adultes comme enfants).

Les participants sont accueillis à partir de 9h30 jusqu’à 10h30 pour être équipés (gants, sacs, pinces) devant la Bastide au Parc du Mugel puis orientés sur les différentes zones de ramassage (grand Mugel, petit Mugel, parc, digue).

La collecte s’effectuera sur terre. Suite au ramassage de 10h à 12h, les participants pourront réaliser le tri et la caractérisation des déchets jusqu’à 12h30 environ pour que, par la suite, les données récoltées servent à mettre en place des actions concrètes de limitation des déchets abandonnés.



Calanque de Figuerolles

9h30 accueil du public, inscription et vérification des adhérents par les associations Collect-If Environnement et Les Sentinelles de la Mer Méditerranée. Consignes de sécurité, distribution du matériel de ramassage et répartition par secteurs.

10h Ramassage des macrodéchets. Remise des protocoles.

12h Apéritif au restaurant Chez Tania. Pique-nique dans la calanque.

14h30 Atelier quantification et qualification des macrodéchets.

15h Atelier Jaïchi méditation. Dynamique avec les parents. Atelier de création Effets Mer ! avec les enfants.

16h30 Goûter et remise des diplômes. .

Calanque du Mugel et Calanque de Figuerolles La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 71 12 contact@collect-if.org

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English :

Calanques Propres is a large-scale clean-up operation involving the sorting of waste collected between the Côte Bleue and La Ciotat, as well as further inland (Huveaune and Aygalades), across more than 39 areas.

L’événement Opération de nettoyage Calanques Propres La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de La Ciotat