Concert Jazz & Musette Cinéma Eden Théâtre La Ciotat

Concert Jazz & Musette

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 18h30. Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

Classique et autodidacte, Christophe Lampidecchia incarne la nouvelle scène française de l’accordéon un prodige devenu touche-à-tout, curieux de nouvelles sonorités et d’autres façons de faire vibrer son instrument, notamment au contact du jazz.

Authentique minot, estampillé marseillais pure souche, Christophe Lampidecchia revendique ses origines, celles du soleil, du verbe haut, de l’amitié et de la vie en musique. Musique certainement un des premiers sons entendus à sa naissance en 1974. Une musique née de l’orchestre Habanera, constitué par son père, Jean et son grand-père Jules dont les accordéons sont accompagnés par l’oncle Edmond à la batterie. Grand-père et père, accordéonistes, animateurs de bals, détenteurs d’une tradition familiale où la musique est reine et bientôt ses professeurs, intransigeants, mais certainement très émus lorsque Christophe affronte sa première scène de bal le 21 juin 1986.



Avec Christophe Lampidecchia à l’accordéon, Stef Keys au piano, Jean-Paul Artero à la contrebasse, Jean-Luc Di Fraja aux percussions et à la batterie. .

Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr

English :

Classical and self-taught, Christophe Lampidecchia embodies the new French accordion scene: a prodigy who has become a jack-of-all-trades, curious about new sounds and other ways of making his instrument vibrate, particularly through contact with jazz.

