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Conférence Un Voyage aux Confins du Cosmos et aux Origines de la Lumière Place Guibert La Ciotat

Conférence Un Voyage aux Confins du Cosmos et aux Origines de la Lumière Place Guibert La Ciotat jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Place Guibert

Adresse : Chapelle des Minimes

Ville : 13600 La Ciotat

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Ciotat

Conférence Un Voyage aux Confins du Cosmos et aux Origines de la Lumière

Jeudi 30 avril 2026 de 19h à 21h30. Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 21:30:00

Date(s) :
2026-04-30

Cette conférence est réalisée par Denis Burgarella, astrophysicien et spécialiste de la formation et de l’évolution des galaxies à l’Institut Pythéas, Aix-Marseille Université.
Les travaux de Denis Burgarella portent en particulier sur l’étude des premières galaxies apparues dans l’Univers, quelques centaines de millions d’années seulement après le Big Bang.   .

Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96 

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English :

This lecture is given by Denis Burgarella, an astrophysicist and specialist in the formation and evolution of galaxies at the Pythéas Institute, Aix-Marseille University.

L’événement Conférence Un Voyage aux Confins du Cosmos et aux Origines de la Lumière La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de La Ciotat

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