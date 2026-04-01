Conférence Un Voyage aux Confins du Cosmos et aux Origines de la Lumière Place Guibert La Ciotat
Conférence Un Voyage aux Confins du Cosmos et aux Origines de la Lumière Place Guibert La Ciotat jeudi 30 avril 2026.
La Ciotat
Conférence Un Voyage aux Confins du Cosmos et aux Origines de la Lumière
Jeudi 30 avril 2026 de 19h à 21h30. Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 21:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Cette conférence est réalisée par Denis Burgarella, astrophysicien et spécialiste de la formation et de l’évolution des galaxies à l’Institut Pythéas, Aix-Marseille Université.
Les travaux de Denis Burgarella portent en particulier sur l’étude des premières galaxies apparues dans l’Univers, quelques centaines de millions d’années seulement après le Big Bang. .
Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96
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English :
This lecture is given by Denis Burgarella, an astrophysicist and specialist in the formation and evolution of galaxies at the Pythéas Institute, Aix-Marseille University.
L’événement Conférence Un Voyage aux Confins du Cosmos et aux Origines de la Lumière La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de La Ciotat
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