Défilés de mode printemps/été dans le centre-ville de La Ciotat La Ciotat
Défilés de mode printemps/été dans le centre-ville de La Ciotat La Ciotat samedi 25 avril 2026.
La Ciotat
Défilés de mode printemps/été dans le centre-ville de La Ciotat
Samedi 25 avril 2026 à partir de 11h et à partir de 15h. Place Pierre Gautier La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
La Ville de La Ciotat, l’association Les Vitrines de La Ciotat et l’Office de Tourisme de La Ciotat vous donnent rendez-vous pour découvrir en avant-première les tendances de la saison printemps/été.
Les commerçants du centre-ville de La Ciotat présenteront leurs nouvelles collections de vêtements femme et homme, bijoux, accessoires et décoration, dans une ambiance festive inspirée du mythique festival bohème Coachella.
Laissez-vous séduire par les incontournables de la saison lors de deux défilés, à 11h et 15h, sur la place Pierre Gautier (devant la médiathèque Simone Veil).
Entre les défilés, place à la gourmandise ! Installez-vous autour de grandes tablées dans les rues et découvrez des menus spécialement créés pour l’événement par les commerçants. Choisissez votre formule, réservez, puis dégustez sur place le jour J. Une véritable halle gourmande à ciel ouvert ! .
Place Pierre Gautier La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
La Ciotat Town Hall, the Les Vitrines de La Ciotat association and La Ciotat Tourist Office invite you to discover a preview of the spring/summer season’s trends.
L’événement Défilés de mode printemps/été dans le centre-ville de La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de La Ciotat
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