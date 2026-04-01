Conférence musicale Le Poids des Chaînes, la Force des Mémoires par Hervé Deroeux Place Guibert La Ciotat

La Ciotat

Conférence musicale Le Poids des Chaînes, la Force des Mémoires par Hervé Deroeux

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 17h. Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

L’abolition de l’esclavage en 1848 n’a pas effacé les traces du passé ni les inégalités persistantes, malgré l’oubli et le déni.

En dénonçant les continuités au fil des siècles, entre esclavages, notamment en Provence et à La Ciotat, en Atlantique et dans l’Océan Indien, on peut affirmer que la force des mémoires, peut briser le poids des chaînes.



Par un diaporama et des extraits musicaux choisis, le conférencier Hervé Deroeux traite ce sujet gravissime avec subtilité, par le biais du son et de l’image.



Les fonds récoltés seront entièrement reversés à la Croix Rouge de La Ciotat. .

Place Guibert Chapelle des Minimes La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cmp.concert@gmail.com

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English :

The abolition of slavery in 1848 did not erase the traces of the past or the persistent inequalities, despite attempts to forget and deny them.

L’événement Conférence musicale Le Poids des Chaînes, la Force des Mémoires par Hervé Deroeux La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de La Ciotat