Soirée Cabaret Farlight Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat

La Ciotat

Soirée Cabaret Farlight

Samedi 25 avril 2026 de 20h30 à 22h30. Théâtre de la Chaudronnerie 19 promenade Jeff Musso La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez découvrir danseuses, danseurs, chanteur, jongleur dans un tourbillon de costumes et de tableaux enivrants.

La Revue Farlight est une revue d’exception appréciée à l’échelle internationale pour la diversité de ses tableaux, riches et couleurs, paillettes, plumes et strass.



Soirée aux profits des œuvres sociales du Lions Club La Ciotat Lumières. .

Théâtre de la Chaudronnerie 19 promenade Jeff Musso La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 21 16 97

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English :

Come and discover dancers, singers and jugglers in a dazzling array of costumes and mesmerising acts.

L’événement Soirée Cabaret Farlight La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de La Ciotat