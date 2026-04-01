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Soirée Cabaret Farlight Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat

Soirée Cabaret Farlight Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat samedi 25 avril 2026.

Lieu : Théâtre de la Chaudronnerie

Adresse : 19 promenade Jeff Musso

Ville : 13600 La Ciotat

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Ciotat

Soirée Cabaret Farlight

Samedi 25 avril 2026 de 20h30 à 22h30. Théâtre de la Chaudronnerie 19 promenade Jeff Musso La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Venez découvrir danseuses, danseurs, chanteur, jongleur dans un tourbillon de costumes et de tableaux enivrants.
La Revue Farlight est une revue d’exception appréciée à l’échelle internationale pour la diversité de ses tableaux, riches et couleurs, paillettes, plumes et strass.

Soirée aux profits des œuvres sociales du Lions Club La Ciotat Lumières.   .

Théâtre de la Chaudronnerie 19 promenade Jeff Musso La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 21 16 97 

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English :

Come and discover dancers, singers and jugglers in a dazzling array of costumes and mesmerising acts.

L’événement Soirée Cabaret Farlight La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de La Ciotat

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