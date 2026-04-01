Soirée Cabaret Farlight Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat
Soirée Cabaret Farlight Théâtre de la Chaudronnerie La Ciotat samedi 25 avril 2026.
La Ciotat
Soirée Cabaret Farlight
Samedi 25 avril 2026 de 20h30 à 22h30. Théâtre de la Chaudronnerie 19 promenade Jeff Musso La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Venez découvrir danseuses, danseurs, chanteur, jongleur dans un tourbillon de costumes et de tableaux enivrants.
La Revue Farlight est une revue d’exception appréciée à l’échelle internationale pour la diversité de ses tableaux, riches et couleurs, paillettes, plumes et strass.
Soirée aux profits des œuvres sociales du Lions Club La Ciotat Lumières. .
Théâtre de la Chaudronnerie 19 promenade Jeff Musso La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 21 16 97
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English :
Come and discover dancers, singers and jugglers in a dazzling array of costumes and mesmerising acts.
L’événement Soirée Cabaret Farlight La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de La Ciotat
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