Spectacle comique 3 Ruptures par la compagnie le Mille-Feuille Maison Ritt Salle Molière La Ciotat

Spectacle comique 3 Ruptures par la compagnie le Mille-Feuille

Samedi 25 avril 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Les histoires d’amour finissent mal en général ? 3 Ruptures ou 3 truculentes, cocasses et décapantes manières d’en finir… ou pas, avec le couple.

Trois couples, qui menacent de ne bientôt plus l’être, sont saisis dans une situation initiale qui les éprouve et les révèle, jusqu’à l’absurde.



Une femme quitte son mari après lui avoir préparé un excellent dîner, un homme avoue à sa femme qu’il a une aventure avec un pompier et un couple songe à se quitter après avoir envisagé de se débarrasser de leur enfant. Mais, dans ces trois ruptures, qui va finalement réussir à quitter l’autre ?



Dans une langue précise, incisive, percutante et percussive, au plus près des enjeux immédiats de ces (trois fois) deux protagonistes qu’elle caractérise tout autant qu’elle les déborde, un homme et une femme, tentent de négocier une rupture ; ils négocient, tant bien que mal, avec la rupture, avec l’idée même de rupture.



Venez découvrir cette comédie grinçante, jubilatoire et explosive de Rémi De Vos. .

Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

English :

Do love stories usually end badly? Three break-ups or three colourful, comical and caustic ways to end a relationship… or not.

