Pièce de théâtre La Visite par le collectif O’Sec Maison Ritt Salle Molière La Ciotat

Pièce de théâtre La Visite par le collectif O’Sec

Vendredi 24 avril 2026 de 20h30 à 22h. Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

2026-04-24

Le collectif O’Sec s’est lancé un défi la création d’une pièce de théâtre, mettant en scène 4 actrices pour incarner le monologue écrit par Anne Berest intitulé La visite.

La pièce illustre comment l’arrivée d’un nouveau-né bouleverse profondément l’identité d’une femme avec Odile Canovas Sylvie Hubsch Estelle Michel Christine Billard.



La pièce met en scène un public venant rendre visite à un nouveau-né, avec quatre actrices sur scène qui incarnent différentes facettes d’une même femme, divisée intérieurement par les contradictions de la maternité

La mère maternelle représentant l’instinct maternel, l’amour inconditionnel et le dévouement envers l’enfant

La mère épouse symbolisant la relation conjugale, le désir sexuel dissocié de la reproduction, et la transformation de la dynamique du couple

La mère scientifique apportant une perspective rationnelle, analytique et pragmatique sur les changements physiques et émotionnels

La mère féministe interrogeant les implications sociales et personnelles de la maternité, et luttant contre les attentes traditionnelles



À travers ces quatre personnages, la pièce explore le discours intérieur d’une femme devenue mère ses contradictions, ses peurs, sa fatigue, sa confusion. Malgré ce tumulte émotionnel, elle tente de maintenir une façade composée devant les visiteurs, le public. La pièce illustre comment l’arrivée d’un nouveau-né bouleverse profondément l’identité d’une femme, provoquant un conflit entre ses différents rôles et aspirations, tout en montrant la complexité psychologique de la maternité contemporaine. .

Maison Ritt Salle Molière 585 avenue Joseph Roumanille La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 18 46 73 maisonritt@gmail.com

English :

The O’Sec collective set itself a challenge: to create a play featuring four actresses performing Anne Berest’s monologue entitled La visite (The Visit).

