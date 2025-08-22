Promenade Littorale La Ciotat Bouches-du-Rhône

Promenade Littorale

Promenade Littorale Boulevard Anatole France Office de Tourisme de La Ciotat 13600 La Ciotat Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 60 Distance : 5000.0 Tarif :

La promenade littorale longe les différentes plages de la ville pour apprécier la plus belle baie du monde en 2019 sous tous ses aspects.

http://destinationlaciotat.com/ +33 4 42 08 61 32

English :

The coastal walk follows the different beaches of the city to appreciate the most beautiful bay in the world in 2019 in all its aspects.

Deutsch :

Die Küstenpromenade führt an den verschiedenen Stränden der Stadt entlang, um die schönste Bucht der Welt im Jahr 2019 in all ihren Facetten zu genießen.

Italiano :

La passeggiata costiera segue le varie spiagge della città per apprezzare la baia più bella del mondo nel 2019 in tutti i suoi aspetti.

Español :

El paseo costero recorre las distintas playas de la ciudad para apreciar la bahía más bella del mundo en 2019 en todos sus aspectos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-27 par Provence Tourisme Office de Tourisme de La Ciotat