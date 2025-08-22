394m au dessus de la mer La Ciotat Bouches-du-Rhône

394m au dessus de la mer

394m au dessus de la mer Office de tourisme 13600 La Ciotat Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 210 Distance : 11000.0 Tarif :

De la petite oasis du Mugel, en passant le balcon de la chapelle de Notre Dame au point culminant de la falaise maritime la plus haute d’Europe (394m), cette randonnée offre une palette de couleurs.

English :

From the small oasis of Mugel, passing the balcony of the chapel of Notre Dame to the highest point of the highest maritime cliff in Europe (394m), this hike offers a palette of colors.

Deutsch :

Von der kleinen Oase Mugel über den Balkon der Kapelle Notre Dame bis zum höchsten Punkt der höchsten Meeresklippe Europas (394 m) bietet diese Wanderung eine Palette von Farben.

Italiano :

Dalla piccola oasi di Mugel, passando per il balcone della cappella di Notre Dame fino alla scogliera più alta d’Europa (394 m), questa escursione offre una tavolozza di colori.

Español :

Desde el pequeño oasis de Mugel, pasando por el balcón de la capilla de Notre Dame hasta el punto más alto del acantilado marítimo más alto de Europa (394 m), esta caminata ofrece una paleta de colores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-06-17 par Provence Tourisme