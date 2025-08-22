Boucle 394 La Ciotat Bouches-du-Rhône

Boucle 394

Boucle 394 Chemin des Jonquières 13600 La Ciotat Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 240 Distance : 9000.0 Tarif :

Cet itinéraire de randonnée vous permet d’admirer des curiosités géologiques telles que le pont naturel, la dent du chat, le champignon et la tête de l’éléphant dans un cadre exceptionnel au-dessus des plus hautes falaises maritimes de France.

http://destinationlaciotat.com/ +33 4 42 08 61 32

English :

This hiking route allows you to admire geological curiosities such as the natural bridge, the cat’s tooth, the mushroom and the elephant’s head in an exceptional setting above the highest maritime cliffs in France.

Deutsch :

Auf dieser Wanderroute können Sie geologische Sehenswürdigkeiten wie die Naturbrücke, den Katzenzahn, den Pilz und den Elefantenkopf in einer außergewöhnlichen Umgebung über den höchsten Meeresklippen Frankreichs bewundern.

Italiano :

Questo itinerario escursionistico permette di ammirare curiosità geologiche come il ponte naturale, il dente di gatto, il fungo e la testa di elefante in un contesto eccezionale sopra le scogliere marittime più alte della Francia.

Español :

Esta ruta de senderismo permite admirar curiosidades geológicas como el puente natural, el diente de gato, la seta y la cabeza de elefante en un marco excepcional sobre los acantilados marítimos más altos de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-27 par Provence Tourisme Office de Tourisme de La Ciotat