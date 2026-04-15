Conférence musicale Viva Verdi par Hervé Deroeux et la chorale Citharista Salle Paul Eluard La Ciotat
Conférence musicale Viva Verdi par Hervé Deroeux et la chorale Citharista Salle Paul Eluard La Ciotat vendredi 8 mai 2026.
La Ciotat
Conférence musicale Viva Verdi par Hervé Deroeux et la chorale Citharista
Vendredi 8 mai 2026 à partir de 16h. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 16:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Verdi est doublement à l’honneur à La Ciotat au printemps 2026 une conférence, en guise de mise en bouche, et un concert de prestige.
Le musicologue Hervé Deroeux propose une rencontre avec Giuseppe Verdi, le plus populaire des compositeurs d’opéra et l’un des plus prolifiques. En partant de la source, il retracera la vie musicale, humaniste, et politique du génie musical, d’après ses mémoires et ses confessions, et rendra le musicien plus vivant que jamais au gré d’anecdotes méconnues du grand public.
Mais comment évoquer Verdi sans proposer des extraits de sa musique ? Notamment en live la chorale Citharista dirigée par Karine Verdu interprétera plusieurs extraits d’opéras Le Trouvère, Nabucco, et Aïda, ainsi que des passages de la Messe du Requiem. .
Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cmp.concert@gmail.com
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English :
Verdi will be in the spotlight twice in La Ciotat in spring 2026: a lecture, as a taster, and a prestigious concert.
L’événement Conférence musicale Viva Verdi par Hervé Deroeux et la chorale Citharista La Ciotat a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de La Ciotat
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