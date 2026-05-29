Le festival du premier film revient à La Ciotat pour une 43e édition Eden Théâtre
Le festival du premier film revient à La Ciotat pour une 43e édition Eden Théâtre mercredi 10 juin 2026.
Du 10 au 14 juin 2026, l’association La Ciotat, Berceau du Cinéma organise la 43e édition du Festival du Premier Film à l’Eden Théâtre, la plus ancienne salle de cinéma en activité au monde. Depuis plus de quarante ans, cet événement emblématique réunissant chaque année environ 2000 spectateurs, révèle les talents à travers une sélection exigeante de premiers films. Ouvert au grand public, le festival proposera pendant cinq jours 11 longs métrages et 9 courts métrages projetés en présence des réalisateurs et d’un jury de 5 professionnels présidé par Jean-Pierre Améris. Un temps fort à ne pas manquer.
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