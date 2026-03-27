Concert de l’orchestre d’Harmonie de La Ciotat Port Vieux de La Ciotat La Ciotat
Concert de l’orchestre d’Harmonie de La Ciotat Port Vieux de La Ciotat La Ciotat dimanche 14 juin 2026.
La Ciotat
Concert de l’orchestre d’Harmonie de La Ciotat
Dimanche 14 juin 2026 à partir de 18h. Port Vieux de La Ciotat Place de l’Escalet La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 18:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Au programme, des morceaux tout public pour plaire au plus grand nombre et ravir les oreilles des estivants medley sur l’incontournable Michael Jackson, Pirates des Caraïbes, Feeling good et d’autres surprises.
Ce concert sera un peu particulier puisqu’il sera dirigé à 4 mains par la cheffe actuelle, Karine Verdu, qui confiera les baguettes au futur chef, Luis Murillo. .
Port Vieux de La Ciotat Place de l’Escalet La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur harmonielaciotat@gmail.com
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English :
The programme features songs for all ages, designed to appeal to as many people as possible and delight the ears of summer visitors: a medley of Michael Jackson’s greatest hits, Pirates of the Caribbean, Feeling Good and other surprises.
L’événement Concert de l’orchestre d’Harmonie de La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de La Ciotat
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