Cinéma Plein Air The Blues Brothers Jardin de la ville La Ciotat

La Ciotat

Cinéma Plein Air The Blues Brothers

Jeudi 25 juin 2026 de 22h à 0h.

Horaire début séance à 22h. Jardin de la ville Boulevard Jean Jaurès La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Cinéma en plein air gratuit (sur réservation) au Jardin de la Ville avec La Ciotat Culture ! Projection du culte The Blues Brothers musique, humour et ambiance magique sous les étoiles.

Sous le ciel d’été, le Jardin de la Ville se transforme en véritable salle de cinéma à ciel ouvert…

L’association La Ciotat Culture vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale et rythmée avec la projection du film culte The Blues Brothers.



Le film

Jake et Elwood Blues, deux frères en costume noir, se lancent dans une mission improbable sauver l’orphelinat de leur enfance. Leur plan ? Réunir leur ancien groupe de rhythm & blues pour un concert… mais tout ne se passe pas comme prévu. Poursuites délirantes, musique explosive et humour déjanté s’enchaînent dans ce classique incontournable.



L’expérience

Installez-vous confortablement dans un cadre verdoyant, laissez la musique vous emporter et profitez d’une ambiance chaleureuse, entre amis ou en famille.



Infos pratiques

Séance gratuite, sur réservation conseillée.

> Tu réserves ? On t’offre ta chaise !

> Mais n’oublie pas ton plaid pour profiter pleinement de la soirée.



Une nuit de cinéma, de musique et de bonne humeur vous attend… à ne pas manquer .

Jardin de la ville Boulevard Jean Jaurès La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free open-air cinema (booking required) at Jardin de la Ville with La Ciotat Culture! Screening of the cult classic The Blues Brothers: music, humor, and a magical atmosphere under the stars.

L’événement Cinéma Plein Air The Blues Brothers La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de La Ciotat