Spectacle Paseo Flamenco Salle Saint Marceaux La Ciotat

La Ciotat

Spectacle Paseo Flamenco

Dimanche 28 juin 2026 de 18h à 22h.

Ouverture des portes à 17h30. Salle Saint Marceaux Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 22:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le Paseo Flamenco est une invitation envoûtante à plonger dans l’univers vibrant et passionné du flamenco, préparée avec soin par des élèves depuis septembre.

Cet événement promet de captiver votre esprit et d’éveiller vos sens à travers une série de performances authentiques et émouvantes. Les danseurs, chanteurs et musiciens, guidés par la passion et le dévouement, vous emmèneront dans un voyage culturel où chaque mouvement, chaque note raconte une histoire riche en émotions et en traditions. Préparez-vous à être transporté dans une ambiance chaleureuse et festive, où le rythme et la grâce se mêlent pour créer une expérience inoubliable. .

Salle Saint Marceaux Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 68 05 41 evflamencoymas@yahoo.fr

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English :

Paseo Flamenco is a captivating invitation to immerse yourself in the vibrant and passionate world of flamenco, carefully prepared by the students since September.

L’événement Spectacle Paseo Flamenco La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de La Ciotat