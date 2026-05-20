Festival International Jazz à La Ciotat Théâtre de la Mer La Ciotat
Festival International Jazz à La Ciotat Théâtre de la Mer La Ciotat dimanche 5 juillet 2026.
La Ciotat
Festival International Jazz à La Ciotat
Du dimanche 5 au vendredi 10 juillet 2026. Théâtre de la Mer 46 quai François Mitterrand La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-05
Le festival international Jazz à La Ciotat promet une édition 2026 exceptionnelle avec une programmation de qualité qui mettra en lumière des formations tant nationales qu’internationales.
Les artistes invités, tous talentueux et généreux dans leur musique et leur interprétation, offriront au public des performances inoubliables. En plus de la variété des styles de jazz représentés, le festival sera l’occasion de découvrir des talents émergents ainsi que des musiciens renommés mondialement.
Programme du festival
19h Ouverture des portes au public
20h 1ère partie
21h15 2ème partie
5 et 6 juillet Déambulation Vieux-Port
19h New Bop Trio Jazz Blues
Mardi 7 juillet Théâtre de la Mer
20h By you Duo multi intrusmentiste
21h15 Allan Adoté Tribute James Brown
Mercredi 8 juillet Théâtre de la Mer
20h Talin Maas Quintet Soul Music
21h15 Rosaway Electro Funk Jazz
Jeudi 9 juillet Théâtre de la Mer
20h Shekinah Rodz et Da House Trio chant, flûte et saxo
21h15 Yuri Buenaventura Musique Latine
Vendredi 10 juillet Bastide Marin
20h Thomas Laffont Trio Nos Amours Inavoués
21h15 Line Kruse 4 Worlds Mélé Jazz .
Théâtre de la Mer 46 quai François Mitterrand La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr
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English :
The Jazz à La Ciotat international festival promises an exceptional 2026 edition, with a top-quality line-up featuring both national and international bands.
L’événement Festival International Jazz à La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de La Ciotat
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