Fête de la Saint-Pierre La Ciotat
Fête de la Saint-Pierre La Ciotat dimanche 28 juin 2026.
La Ciotat
Fête de la Saint-Pierre
Dimanche 28 juin 2026 à partir de 9h30. Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’Escolo de la Ribo et plusieurs autres associations ciotadennes vous invitent à participer à la grande fête de la Saint-Pierre, une journée festive qui mettra à l’honneur la culture et les traditions provençales.
Au programme
A 9h30, un spectacle de danses folkloriques provençales aura lieu sur le parvis de l’église Notre Dame de l’Assomption.
Il sera suivi d’une messe à l’église, d’une procession des groupes pour Saint-Pierre et de danses traditionnelles de l’église au Môle Bérouard.
Les bateaux pavoisés feront un défilé en mer devant le Môle Bérouard.
Enfin, un hommage sera rendu à Pierre Riba avec un dépôt de gerbe sur son bateau. .
Port Vieux La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 35 19 47
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English :
The Escolo de la Ribo and a number of other associations in La Ciotat are inviting you to take part in the big Saint-Pierre festival, a festive day celebrating Provençal culture and traditions.
L’événement Fête de la Saint-Pierre La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de La Ciotat
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