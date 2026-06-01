La Ciotat

Fête de la Saint-Pierre

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 9h30. Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

L’Escolo de la Ribo et plusieurs autres associations ciotadennes vous invitent à participer à la grande fête de la Saint-Pierre, une journée festive qui mettra à l’honneur la culture et les traditions provençales.

Au programme



A 9h30, un spectacle de danses folkloriques provençales aura lieu sur le parvis de l’église Notre Dame de l’Assomption.

Il sera suivi d’une messe à l’église, d’une procession des groupes pour Saint-Pierre et de danses traditionnelles de l’église au Môle Bérouard.

Les bateaux pavoisés feront un défilé en mer devant le Môle Bérouard.

Enfin, un hommage sera rendu à Pierre Riba avec un dépôt de gerbe sur son bateau. .

Port Vieux La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 35 19 47

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English :

The Escolo de la Ribo and a number of other associations in La Ciotat are inviting you to take part in the big Saint-Pierre festival, a festive day celebrating Provençal culture and traditions.

L’événement Fête de la Saint-Pierre La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de La Ciotat