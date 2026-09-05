5eme fête de l’automobile, esplanade Langlois, La Ciotat

Informations pratiques

5eme fête de l’automobile 19 et 20 septembre esplanade Langlois Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Écurie Soleil Classic a le plaisir d’organiser la 5ᵉ Fête de l’Automobile, les 19 et 20 septembre 2026, sur l’Esplanade Langlois, en bord de mer à La Ciotat.

Cette manifestation est devenue, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de véhicules de collection. Durant tout le week-end, plusieurs centaines de véhicules âgés de 30 ans et plus seront réunis par leurs propriétaires, véritables passionnés qui œuvrent à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine industriel automobile.

Bien plus qu’une simple exposition, cette manifestation met en lumière le travail de restauration, d’entretien et de conservation de ces véhicules qui témoignent de l’évolution des techniques, du design et du savoir-faire industriel du XXᵉ siècle. Chaque automobile présentée raconte une histoire et participe à la préservation d’un patrimoine mécanique, technique et culturel.

Parmi les temps forts de cette édition, une grande parade réunissant les véhicules participants parcourra les rues de La Ciotat, offrant au public l’occasion d’admirer ces automobiles emblématiques en mouvement dans un cadre exceptionnel.

Fidèle à sa volonté de faire dialoguer patrimoine automobile et création artistique, l’Écurie Soleil Classic met chaque année à l’honneur un artiste dont l’œuvre est intimement liée à l’univers des véhicules anciens.

Pour cette cinquième édition, l’invité d’honneur sera Sébastien Sauvadet, artiste reconnu pour ses remarquables écorchés de voitures, véritables œuvres d’art révélant avec précision la mécanique et l’architecture intérieure des automobiles. Près d’une quarantaine d’œuvres originales seront présentées au public dans le cadre d’une exposition exceptionnelle.

La manifestation en collaboration avec la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE), partenaire de référence dans la préservation du patrimoine roulant. À travers une exposition photographique, les visiteurs découvriront les différentes étapes de la restauration d’un véhicule de collection, depuis son état d’origine jusqu’à sa remise en circulation.

Il sera présenté également les nombreuses filières de formation et les métiers liés à la restauration des véhicules anciens, afin de sensibiliser les jeunes générations aux savoir-faire indispensables à la conservation de ce patrimoine. Cette démarche illustre l’engagement de la Fédération en faveur de la transmission des compétences et du renouvellement des professionnels spécialisés dans les métiers de l’automobile ancienne.

Pendant deux jours, la 5ᵉ Fête de l’Automobile offrira ainsi au grand public un véritable voyage à travers l’histoire de l’automobile, associant patrimoine, culture, artisanat, transmission des savoir-faire et passion, dans un cadre exceptionnel en bord de Méditerranée.

esplanade Langlois Avenue du colonel Beltrame, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0612772812 https://ecuriesoleilclassic.fr/ https://www.facebook.com/ecuriesoleilclassic Rassemblement des véhicules anciens agés tous de 30 ans et plus. Il s’agit d’un patrimoine industriel automobile, en péril, que les particuliers et associations, restaurent pour les sauver

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