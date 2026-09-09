Informations pratiques

La Ciotat

Le Défi de Monte Cristo La Ciotat

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026. Esplanade Langlois La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

L’organisation du Défi de Monte-Cristo propose désormais un nouveau rendez-vous aux nageurs du monde entier Le Défi de Monte-Cristo La Ciotat.

Ce défi dépasse la simple course en mer c’est une aventure humaine où chacun repousse ses limites !

Et quel cadre plus inspirant pour relever un tel défi que La Ciotat, avec sa baie classée parmi les plus belles au monde ? Ses eaux limpides et son environnement naturel exceptionnel offrent un décor à couper le souffle.



Cet événement s’impose déjà comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nage en eau libre ! Préparez-vous à vibrer au rythme de ce défi extraordinaire et à partager ensemble l’amour de la mer et du sport.



Le Défi de Monte-Cristo, c’est 3 jours de compétition, 4000 nageurs attendus, des épreuves de natation, des animations en bord de plage, un village sportif respectueux de l’environnement et ouvert à tous. .

Esplanade Langlois La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The organisers of the Défi de Monte-Cristo are now offering a new event for swimmers from all over the world: le Défi de Monte-Cristo La Ciotat.

This challenge is more than just an open-water race: it is a human adventure where everyone pushes their limits!

L’événement Le Défi de Monte Cristo La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de La Ciotat