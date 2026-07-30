Festival Ici Live La Ciotat Quai Ganteaume La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Festival Ici Live La Ciotat

Du jeudi 3 au samedi 5 septembre 2026 à partir de 20h30.

Ouverture à 19h. Quai Ganteaume Port-Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-03

ICI LIVE La Ciotat revient les 3, 4 et 5 septembre 2026 sur la scène flottante du Port-Vieux. Trois soirées exceptionnelles réunissant Charlotte Cardin, Boulevard des Airs, Jenifer, Yann Muller, Marine et Benjamin Biolay.

Au fil des années, ICI LIVE La Ciotat est devenu l’un des rendez-vous musicaux les plus attendus de la rentrée. Artistes et public se retrouvent dans le cadre exceptionnel du Port-Vieux de La Ciotat, face à la Méditerranée, pour trois soirées placées sous le signe du partage, de l’émotion et de la musique.



Pour cette édition 2026, la scène flottante accueillera une programmation éclectique réunissant quelques-unes des plus belles voix de la scène francophone.



Jeudi 3 septembre:

Laissez-vous séduire par l’univers sensible de Charlotte Cardin, précédée du groupe Boulevard des Airs, pour une soirée mêlant pop, folk et énergie communicative.



Vendredi 4 septembre

Jenifer, figure incontournable de la chanson française, partagera l’affiche avec Yann Muller, dont les reprises électro-piano séduisent un public toujours plus large.



Samedi 5 septembre

La révélation Marine ouvrira cette dernière soirée avant de laisser place à Benjamin Biolay, auteur-compositeur incontournable de la scène française, pour clôturer le festival avec élégance.



Un événement gratuit sur invitation, organisé par ICI Provence, la Ville de La Ciotat l’Office du Tourisme et leurs partenaires, dans un décor unique entre mer, musique et fin d’été.



Ces concerts sont entièrement gratuits, sur invitation. Les places sont exclusivement à gagner en participant aux jeux-concours organisés sur les réseaux sociaux de l’Office de Tourisme de La Ciotat, de la Ville de La Ciotat et de la radio ICI Provence.



Envie de gagner vos places et vivre trois soirées musicales exceptionnelles face à la Méditerranée ? Tentez votre chance et essayez de gagner vos places en cliquant sur les trois liens proposés ! .

Quai Ganteaume Port-Vieux La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

ICI LIVE La Ciotat returns from 3–5 September 2026 on its iconic floating stage in the Old Port. Three unforgettable evenings featuring Charlotte Cardin, Boulevard des Airs, Jenifer, Yann Muller, Marine and Benjamin Biolay.

L’événement Festival Ici Live La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de La Ciotat