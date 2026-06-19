Spectacle historique La Ciotat, il était une fois 600 ans d’histoire Théâtre de la Mer La Ciotat jeudi 20 août 2026.

La Ciotat

Spectacle historique La Ciotat, il était une fois 600 ans d’histoire

Du jeudi 20 au vendredi 21 août 2026 de 19h à 21h15.

Ouverture des portes à 18h. Théâtre de la Mer 46 quai François Mitterrand La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-21 21:15:00

Date(s) :

2026-08-20

Un spectacle historique, une fresque immersive en tableaux vivants. Au fil des siècles, les spectateurs découvrent les personnages emblématiques de La Ciotat et les évènements phares, jalons de l’histoire du XVème siècle à nos jours.

Bienvenue à La Ciotat. Dans le souffle du vent, une voix s’élève, puis une autre et encore bien d’autres. Elles sont mémoire, elles racontent la grande épopée de La Ciotat, entre terre et tempêtes.

La mer observe la ribe, qui s’agite, qui danse, qui pleure et qui sourit. De l’ombre à la lumière, les vagues déferlantes, l’écume murmure et le bien triomphe du mal.

Tout commence au moyen âge, 1429 la naissance, l’essor du commerce maritime, les grands visiteurs, roi, empereur, poète, peintre, inventeur.

La Ciotat, Terre et Mer d’Histoire n’appartient à personne. Toujours libre et fière, toujours plus forte et courageuse face à l’épreuve du temps. .

Théâtre de la Mer 46 quai François Mitterrand La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 65 27 84 39 spectacle1720@gmail.com

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English :

A historical spectacle, an immersive series of living tableaux. As the centuries unfold, the audience discovers the iconic figures of La Ciotat and the key events that have marked its history from the 15th century to the present day.

L’événement Spectacle historique La Ciotat, il était une fois 600 ans d’histoire La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de La Ciotat