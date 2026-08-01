Fêtes Votives La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Fêtes Votives

Du 15/08 au 23/08/2026 tous les jours. Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-15

Les fêtes votives de La Ciotat animent la ville chaque été avec concerts, animations, traditions locales et feu d’artifice, en l’honneur du saint patron. Un rendez-vous festif et populaire à ne pas manquer sur le port vieux !

Un programme riche et plein de surprises sera proposé sur le port vieux de La Ciotat à l’occasion des traditionnelles fêtes votives.



SAMEDI 15 AOÛT



De 9h à 17h Embarquements gratuits avec les Calfats de l’Escalet, départ devant l’église.

9h30 Parvis de l’église Danse de l’Escolo de la Ribo

De 10h à 11h Parade nautique le long des plages par les Calfats de l’Escalet

11h15 Port Vieux, Procession de la sortie de l’église jusqu’au canot de sauvetage de la SNSM et bénédiction des bateaux en mer

De 16h à 17h Place de l’Escalet, Animations et démonstrations de sauvetage par la SNSM

17h Place de l’Escalet, Les Barquettes en folies Concours de Barquettes décorées par les Calfats de l’Escalet. Gratuit

19h Place de l’Escalet, Sardinade de la SNSM.

Menu Assiette de sardines grillées et Tartelette

PAF 15 € / pers et 10€ /enfant de moins de 12 ans



DIMANCHE 16 AOÛT



19h30 Accueil du public sur la Place Emile Zola

20h Eglise Notre Dame Spectacle Gloire à toi Saint Roch, Protecteur de La Ciotat depuis 1720

Organisé par la paroisse La Ciotat Ceyreste, avec le concours artistique de l’association La Ciotat il était une fois, le spectacle retrace l’histoire de Saint Roch, invoqué par les Ciotadens lors de l’épidémie de peste de 1720. Une création mêlant narration, musique et comédiens en costumes pour revivre un épisode marquant de l’histoire locale. Création originale: La Ciotat, il était une fois Écrit et mis en scène par Mireille Benedetti



21h30 Place de l’Escalet

Grand Orchestre Almeras Music Live ! Gratuit. L’Orchestre Alméras Music Live, dirigé par Christophe Alméras, propose un grand spectacle mêlant musique, chant, danse et animations visuelles. Une revue festive réunissant 15 artistes sur scène.



22h FEU d’ARTIFICE Tiré de la mer



MERCREDI 19 AOÛT



19h Place de l’Escalet Concours d’Aïet, organisée par le Comité des Fêtes en partenariat avec la Confrérie des Chevalier de l’Aïet.

21h15 Pégoulade, défilé aux lampions sur le port vieux (à partir de 20h45, distribution des lampions devant le Musée. Organisée par le Comité des Fêtes avec l’Escolo de la Ribo

22h15 Place de l’Escalet Concert avec le groupe Eden Age. Gratuit



VENDREDI 21 AOÛT 82ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LA CIOTAT

Dès 10h .

Port Vieux La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

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English :

Every summer, La Ciotat’s Votive Festivals bring the town to life with concerts, entertainment, local traditions and fireworks in honour of its patron saint. A festive and popular event not to be missed on the old port!

L’événement Fêtes Votives La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de La Ciotat