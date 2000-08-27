8ème édition de Cibo di Strada La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

8ème édition de Cibo di Strada

Du mercredi 26 au dimanche 30 août 2026 le mercredi de 17h à 0h. Le jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 0h. Le dimanche de 10h30 à 21h. Place Evariste Gras La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-26

Cibo di Strada, l’événement incontournable de l’année pour tous les amoureux des gastronomies italienne et provençale, est de retour à La Ciotat.

Sous les projecteurs, comme d’habitude, la nourriture de rue des plats simples, à partager en compagnie et à déguster en se promenant dans les rues colorées de la ville provençale de La Ciotat.

Pour s’immerger totalement dans l’atmosphère méditerranéenne et pour valoriser les liens entre la gastronomie italienne et provençale, il y aura 13 food-trucks provençaux et italiens représentant 6 régions d’Italie Piémont, Emilie-Romagne, Sicile, Vénétie, Campanie et Latium.

Les food-trucks seront heureux de régaler vos papilles, il y en a pour tous les goûts pizza, pinsa, parmigiana, montanara (pizza frite), piadina, risotto et burrata à la truffe, ravioli servis avec sauce tomate pesto et mousse de burrata, arancini, panelle, friture de poisson, mix de friture (courgette, sauge, ravioles fromage et herbes), porchetta (cochon aux herbes rôti sur la place !) burger recette médiévale, burger au poulpe, tagliere (charcuterie et fromages italiens, impanata et caponata), tiramisù, bomboloni, glaces, cannoli et cartocci siciliens, bar à vin, spritz, limoncello spritz, prosecco, limonade…

Cette 8ème édition mettra à l’honneur la cuisine de la Campanie (la région de Naples).



Pour animer l’événement, plusieurs shows culinaires seront proposés par Michel Basaldella, chef international du restaurant Le Grand Puech, à Mimet, et Agostino Coppola, chef napolitain et président de l’ACIF, l’Associazione Cuochi Italiani in Francia (l’association des chefs italiens en France), qui valoriseront la cuisine italo-provençale en créant des recettes spéciales.

A partir de cette année, chaque édition de Cibo di Strada sera marquée par un thème, cette année c’est Il Calcio (le football).



8ème édition de Cibo di strada le street food à l’honneur.



Au programme



Venez vous défier en duel au simulateur de course

Chefs présents Agostino Coppola et Michel Basaldella

Glacier Alessandro

Groupe Italian Akustik trio

Karaoké et quiz musical

Du mercredi 26 au dimanche 30 août, place Evariste-Gras.



Mercredi 26 août 17h 00h

Jeudi 27 août 10h30 00h

Vendredi 28 août 10h30 00h

Samedi 29 août 10h30 00h

Dimanche 30 août 10h30 21h



Tous les jours, profitez du groupe Italian Akustik Trio.

Pour les ateliers culinaires, inscription sur place (limité à 15 personnes par atelier)

Toutes les animations sont gratuites ! .

Place Evariste Gras La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cibo di Strada, the unmissable event of the year for all lovers of Italian and Provençal gastronomy, is back in La Ciotat.

L’événement 8ème édition de Cibo di Strada La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de La Ciotat