Feu d’Artifice du 16 août à La Ciotat La Ciotat
Feu d’Artifice du 16 août à La Ciotat La Ciotat lundi 17 août 2026.
La Ciotat
Feu d’Artifice du 16 août à La Ciotat
Dimanche 16 août 2026 à partir de 22h. Promenade François Mulet La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 22:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Sous le ciel étoilé de notre belle Méditerranée, la ville de La Ciotat vous invite à vivre un moment de magie, de lumière et de partage.
Comme chaque année à 22h, La Ciotat célèbre l’été avec son grand feu d’artifice du 16 août, un spectacle haut en couleurs qui illumine le port de plaisance et émerveille petits et grands. Un instant suspendu, où la mer reflète les éclats du ciel et où chacun retrouve un peu de son âme d’enfant.
A partir de 21h30, venez assister au grande spectacle du Grand Orchestre Alméras Music Live lors d’un concert exceptionnel et gratuit, sur la place de l’Escalet, sur le port vieux de La Ciotat. Une soirée festive et rythmée vous attend ! Un show unique réunissant 15 artistes sur scène et mêlant grands tubes, énergie live et ambiance conviviale face à la mer !
Alors ouvrez grands les yeux, laissez-vous porter par la musique, les lumières et l’émotion… ! .
Promenade François Mulet La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32
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English :
Under the starry skies of our beautiful Mediterranean, the town of La Ciotat invites you to experience a moment of magic, light and sharing.
L’événement Feu d’Artifice du 16 août à La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de La Ciotat
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