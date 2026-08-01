Get Up Stand Up Théâtre de la Mer La Ciotat
mardi 18 août 2026 · Théâtre de la Mer · La Ciotat
Informations pratiques
La Ciotat
Get Up Stand Up
Mardi 18 août 2026 à partir de 20h30.
Horaire début séance à 21h30. Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
La Tournée du Rire.
Ouverture des portes dès 20h30 pour profiter pleinement du spectacle humouristique qui débutera à 21h30.
Au programme les stand upers
Moustazou
Alex Vizorek
Eric Leblon
Marco Paolo
Briac
Sliman .
Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fetes@laciotat.com
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English :
The Laughter Tour.
L’événement Get Up Stand Up La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de La Ciotat
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