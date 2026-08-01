Get Up Stand Up Théâtre de la Mer La Ciotat

mardi 18 août 2026 · Théâtre de la Mer · La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Get Up Stand Up

Mardi 18 août 2026 à partir de 20h30.

Horaire début séance à 21h30. Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

La Tournée du Rire.

Ouverture des portes dès 20h30 pour profiter pleinement du spectacle humouristique qui débutera à 21h30.



Au programme les stand upers



Moustazou

Alex Vizorek

Eric Leblon

Marco Paolo

Briac

Sliman .

Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur fetes@laciotat.com

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English :

The Laughter Tour.

L’événement Get Up Stand Up La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de La Ciotat