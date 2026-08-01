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AGENDA · La Ciotat

Get Up Stand Up Théâtre de la Mer La Ciotat

mardi 18 août 2026 · Théâtre de la Mer · La Ciotat

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Théâtre de la Mer
Adresse
Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux
Ville
13600 La Ciotat
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

La Ciotat

Get Up Stand Up

Mardi 18 août 2026 à partir de 20h30.
Horaire début séance à 21h30. Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

La Tournée du Rire.
Ouverture des portes dès 20h30 pour profiter pleinement du spectacle humouristique qui débutera à 21h30.

Au programme les stand upers

Moustazou
Alex Vizorek
Eric Leblon
Marco Paolo
Briac
Sliman   .

Théâtre de la Mer Esplanade de la Capitainerie du Port Vieux La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   fetes@laciotat.com

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English :

The Laughter Tour.

L’événement Get Up Stand Up La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de La Ciotat

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