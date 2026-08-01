Informations pratiques

La Ciotat

ULTRANIGHT Live Experience

Vendredi 7 août 2026 à partir de 21h30. Place de l’Escalet La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Une soirée festive animée par DJ Ultranight, accompagné d’un saxophoniste en live.

Un grand dancefloor en plein air pour profiter des tubes de l’été. .

Place de l’Escalet La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 88 00

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English :

A festive evening hosted by DJ Ultranight, accompanied by a live saxophonist.

L’événement ULTRANIGHT Live Experience La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de La Ciotat