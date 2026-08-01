ULTRANIGHT Live Experience La Ciotat
vendredi 7 août 2026 · La Ciotat
Informations pratiques
La Ciotat
ULTRANIGHT Live Experience
Vendredi 7 août 2026 à partir de 21h30. Place de l’Escalet La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Une soirée festive animée par DJ Ultranight, accompagné d’un saxophoniste en live.
Un grand dancefloor en plein air pour profiter des tubes de l’été. .
Place de l’Escalet La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 88 00
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English :
A festive evening hosted by DJ Ultranight, accompanied by a live saxophonist.
L’événement ULTRANIGHT Live Experience La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de La Ciotat
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