Forum des Associations de La Ciotat Parc du Domaine de La Tour La Ciotat

samedi 5 septembre 2026 · Parc du Domaine de La Tour · La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Forum des Associations de La Ciotat

Samedi 5 septembre 2026 de 10h à 17h. Parc du Domaine de La Tour 523 Avenue Guillaume Dulac La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Découvrez plus de 200 associations ciotadennes sports, nautisme, culture, loisirs, solidarité et bien plus. Trouvez l’activité qui vous ressemble !

Le samedi 5 septembre, de 10h à 17h, le Parc Domaine de la Tour accueille le Forum des associations 2026.



Cet événement incontournable rassemble plus de 200 associations ciotadennes, offrant un large choix d’activités dans des domaines variés sports, nautisme, culture, loisirs, solidarité, environnement, jeunesse et bien d’autres.



Que vous souhaitiez pratiquer une nouvelle activité, vous investir dans une cause, partager une passion ou simplement découvrir la richesse du tissu associatif local, ce rendez-vous est l’occasion idéale d’échanger avec les bénévoles et les représentants des associations.



Venez vivre une journée conviviale, riche en découvertes et en rencontres, et participez pleinement à la dynamique associative de notre belle ville. .

Parc du Domaine de La Tour 523 Avenue Guillaume Dulac La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com

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English :

Discover more than 200 local associations featuring sports, boating, culture, leisure and community life. Find your next passion!

L’événement Forum des Associations de La Ciotat La Ciotat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de La Ciotat