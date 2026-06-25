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Lumexplore Cinéma Eden Théâtre, La Ciotat La Ciotat

Lumexplore Cinéma Eden Théâtre, La Ciotat La Ciotat

Lumexplore Cinéma Eden Théâtre, La Ciotat La Ciotat mercredi 9 septembre 2026.

Lieu : Cinéma Eden Théâtre, La Ciotat

Adresse : Eden Théâtre, La Ciotat

Ville : 13600 La Ciotat

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 9 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Du 9 au 13 septembre 2026, Lumexplore, le festival du film d’exploration scientifique et environnementale, revient pour sa 11ème édition dans un cadre unique : l’Eden Théâtre de La Ciotat, le plus vieux cinéma du monde. Au programme : des films d’exploration venus des quatre coins du globe, des bateaux d’expédition à visiter à quai, de nombreuses animations pour petits et grands, des expositions spectaculaires et la présence de personnalités reconnues du monde de l’exploration, de la recherche et du documentaire scientifique dont Antoine de Maximy et Lionel Suchet.

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