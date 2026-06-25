Lumexplore Cinéma Eden Théâtre, La Ciotat La Ciotat

Du 9 au 13 septembre 2026, Lumexplore, le festival du film d’exploration scientifique et environnementale, revient pour sa 11ème édition dans un cadre unique : l’Eden Théâtre de La Ciotat, le plus vieux cinéma du monde. Au programme : des films d’exploration venus des quatre coins du globe, des bateaux d’expédition à visiter à quai, de nombreuses animations pour petits et grands, des expositions spectaculaires et la présence de personnalités reconnues du monde de l’exploration, de la recherche et du documentaire scientifique dont Antoine de Maximy et Lionel Suchet.