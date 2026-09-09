Festival International du Film d’Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore Cinéma Eden-Théâtre La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Festival International du Film d’Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore

Du mercredi 9 au dimanche 13 septembre 2026. Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-09

Organisé par Les Lumières de l’Exploration, mandaté par la Société des Explorateurs Français, en partenariat avec les Lumières de l’Éden et l’Ifremer, le Festival Lumexplore est le festival du film d’exploration scientifique et environnementale.

Le Festival du Film d’Exploration, Science et Environnement Lumexplore invite le public à découvrir l’univers fascinant de l’exploration et les enjeux scientifiques et environnementaux qui façonnent notre avenir. À travers une programmation riche et accessible à tous les âges, le festival met en lumière celles et ceux qui explorent, observent et cherchent à mieux comprendre notre planète et les territoires encore méconnus.



Au programme projections de films récents, rencontres avec des explorateurs et intervenants, présentation d’expéditions, expositions, découverte de livres et ateliers gratuits. Le public pourra également découvrir le bateau de Patrick Deixonne et échanger autour des expéditions et des recherches menées dans des environnements parfois extrêmes.



Le festival accorde une place particulière à la transmission et à la jeunesse, notamment avec le Prix Lumexplore Junior, qui permet aux jeunes réalisateurs de présenter leurs films aux côtés des adultes. Une occasion de stimuler leur curiosité, leur créativité et leur intérêt pour les sciences, l’exploration et la préservation de l’environnement.



Organisé avec le soutien et la participation de la Société des Explorateurs Français, le festival propose ainsi un rendez-vous privilégié pour s’informer, s’émerveiller, rencontrer des passionnés et porter un nouveau regard sur notre monde et les défis auxquels il est confronté. .

Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Organised by Les Lumières de l’Exploration, commissioned by the Société des Explorateurs Français, in partnership with Les Lumières de l’Éden and Ifremer, the Lumexplore Festival is the film festival for scientific and environmental exploration.

L’événement Festival International du Film d’Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore La Ciotat a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de La Ciotat