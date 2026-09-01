Journée européennes du Patrimoine programme de la Maison de la Construction Navale. Maison de la Construction Navale La Ciotat
vendredi 18 septembre 2026 · Maison de la Construction Navale · La Ciotat
Informations pratiques
La Ciotat
Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Construction Navale
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026. Maison de la Construction Navale 46 quai François Mitterrand prolongé La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Maison de la Construction Navale vous propose plusieurs activités et événements.
Le programme détaillé est le suivant
Vendredi 18 septembre Visite du site des chantiers navals.
Diaporama commenté traitant de l’histoire de la construction navale à La Ciotat, de ses origines à nos jours, suivi d’une visite du site naval.
De 9h à 12h (rendez-vous à 8h45) à la Maison de la Construction Navale, tout public à partir de 12 ans. Sur inscription uniquement.
Samedi 19 septembre La Maison de la Construction Navale en accès libre.
Expositions, objets, maquettes, projection.
De 10h30 à 18h
Dimanche 20 septembre La Maison de la Construction Navale en accès libre.
Expositions, objets, maquettes, projection.
De 10h à 17h .
Maison de la Construction Navale 46 quai François Mitterrand prolongé La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 65 23 mcn@mairie-laciotat.fr
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English :
As part of European Heritage Days, the Maison de la Construction Navale is organising a range of activities and events.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Construction Navale La Ciotat a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme de La Ciotat
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