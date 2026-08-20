Carnet de balade urbaine « La Ciotat et ses chantiers navals », Parking de la Tasse la Ciotat, La Ciotat

vendredi 18 septembre 2026 · Parking de la Tasse la Ciotat · La Ciotat

Informations pratiques

Carnet de balade urbaine « La Ciotat et ses chantiers navals » 18 – 20 septembre Parking de la Tasse la Ciotat Bouches-du-Rhône

Carnet à télécharger gratuitement et imprimer pour faire la visite en autonomie : https://carnets-balades-urbaines.fr/laciotat/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

C’est l’histoire d’une ville au bord de l’eau qui construit des bateaux depuis le 17e siècle. La Ciotat a dû construire de nombreux entrepôts, portiques pour les chantiers mais aussi des logements pour les ouvriers et leur famille…

Découvrez l’histoire des chantiers navals, comment la ville a dû développer de nouvelles activités pour survivre à une crise majeure… grâce à ce carnet de balade !

Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations pour les parents, à télécharger / imprimer gratuitement.

Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à télécharger à cette adresse : https://carnets-balades-urbaines.fr/laciotat/

Retrouvez la collection des carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr

Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13.

Parking de la Tasse la Ciotat Promenade François Mulet, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « https://carnets-balades-urbaines.fr/laciotat/ »}]

C’est l’histoire d’une ville au bord de l’eau qui construit des bateaux depuis le 17e siècle. La Ciotat a dû construire de nombreux entrepôts, portiques pour les chantiers mais aussi des logements et…

La Compagnie des rêves urbains