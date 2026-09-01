Soirée VAN GOGH Cinéma CGR La Ciotat

Informations pratiques

La Ciotat

Soirée Van Gogh

Vendredi 18 septembre 2026 à partir de 19h30. Cinéma CGR 756 Avenue Emile Bodin La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Une soirée exceptionnelle consacrée à Van Gogh théâtre, conférence et projection du film La Passion Van Gogh. Une immersion artistique et cinématographique au cœur de la vie et de l’œuvre du célèbre peintre.

Plongez dans l’univers fascinant de Vincent Van Gogh lors d’une soirée culturelle mêlant spectacle vivant, histoire de l’art et cinéma.



Le programme comprend



– la pièce de théâtre Quand je serai grand je veux être… Van Gogh , interprétée par Yann Le Corre ;

– une conférence Malraux Van Gogh animée par Jean-Marie Baron, explorant le regard d’André Malraux sur l’œuvre du peintre ;

– la projection du film La Passion Van Gogh .



Résumé du film

Premier long métrage entièrement peint à la main, La Passion Van Gogh retrace les derniers jours de Vincent Van Gogh à travers l’enquête menée par Armand Roulin. Parti remettre une dernière lettre du peintre à son frère Théo, il rencontre ceux qui l’ont connu et tente de comprendre les circonstances de sa disparition. Un hommage visuellement exceptionnel à l’un des plus grands artistes de l’histoire. .

Cinéma CGR 756 Avenue Emile Bodin La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96

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English :

An exceptional evening dedicated to Van Gogh featuring theatre, an art lecture and a screening of Loving Vincent. A unique journey into the life and work of one of history’s greatest painters.

L’événement Soirée Van Gogh La Ciotat a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de La Ciotat