A la découverte du patrimoine maritime Ciotaden, Quai Ganteaume, La Ciotat
samedi 19 septembre 2026 · Quai Ganteaume · La Ciotat
Informations pratiques
A la découverte du patrimoine maritime Ciotaden 19 et 20 septembre Quai Ganteaume Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Pour découvrir le patrimoine maritime rendez vous au local de l’association Carènes pour une présentation de l’origine du patrimoine maritime ciotaden et de méthodes traditionnelles de fabrication et d’entretien des barquettes.
Rendez-vous ensuite au Vieux Port pour faire un tour en bateau traditionnel.
Quai Ganteaume Quai Ganteaume, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://https:/www.laciotat.com Embarquement sur les bateaux traditionnelles avec l’association Carènes pour faire un tour du port.
Pour découvrir le patrimoine maritime rendez vous au local de l’association Carènes pour une présentation de l’origine du patrimoine maritime ciotaden et de méthodes traditionnelles de fabrication et…
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